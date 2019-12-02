Александр Гулявцев: «Мы проводим третий матч с «Авангардом» и уступаем все с разницей в одну шайбу»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:2).

— Мы проводим третий матч с «Авангардом» и уступаем все с разницей в одну шайбу, — цитирует Гулявцева официальный сайт омского клуба. — Не скажу, что мы сегодня играли плохо, было хорошее движение, но серебряного призера чемпионата КХЛ надо немножко, не знаю... Может, у игроков была какая-то неуверенность, которая не позволила больше одной шайбы забить.

По сегодняшней игре я скажу, что мы наиграли ровно на одну шайбу и пересилить себя не смогли. У меня к команде нет претензий: они пахали, работали, как и все предыдущие матчи. Но сегодня «Авангард» забил на одну шайбу больше, и поэтому они выиграли.