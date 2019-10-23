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Александр Гулявцев: «Могу отметить своих ребят — никто на прогулку не выходил»

15:47
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Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:1).

— Хороший матч, с изобилием моментов, — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — У нас в первом периоде было достаточно моментов, чтобы забивать, но на последнем рубеже у соперника хорошо играл вратарь. По большому счету, говорить много не стоит. Команды показали хороший и боевой хоккей.

Могу отметить своих ребят — никто на прогулку не выходил. Вышли работать, пахать, так как у нас заключительная игра перед перерывом. Болельщики долго не увидят нас — мы уезжаем в поездку. Хотели закончить матч победой и поблагодарить болельщиков за то, что поддерживают нас. Почти полный дворец — ребятам приятно играть. Думаю, сейчас мы их поменьше разочаровываем.

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Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Amur-Sochi-Press-konferencija-9214

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