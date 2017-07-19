Александр Гулявцев: "Мне нравится, как работает Вишневский"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев в интервью "СЭ" отметил, что выводы по защитнику Виталию Вишневскому клуб будет делать после выставочных матчей. 37-летний игрок находится на просмотре в череповецком клубе. В последний раз он выходил на лед в официальных матчах в 2015 году.

– Про ветерана Виталия Вишневского я пока спрашивать не буду.

– И правильно. Я уже десять раз говорил про него и повторю – надо дать Виталию время. Впереди выставочные матчи, и первый состоится по окончании сборов с "Локомотивом". Потом будут матчи в Паюлахти, и тогда можно делать какие-то выводы. Сейчас-то даже и говорить не о чем. Но мне нравится, как он работает.

– Выходные после сбора дадите или ну их?

– Два с половиной, а может быть, и три дня. Если парни хорошо поработают, то имеют право на отдых. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Александра Гулявцева