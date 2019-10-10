Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал результат матча с «Авангардом» (0:1).

— Кто бы что ни говорил, но, считаю, играли здорово, несмотря на такой футбольный счет, — приводит слова тренера официальный сайт «Авангарда». — Есть претензии к нападающим, но не по игре, а именно по реализации своих моментов. Повторю еще раз то, что сказал в раздевалке: упрекнуть не за что. Старались, воевали, бились, но без голов. Хоккей состоит из забитых и пропущенных голов: кто забивает на один больше — тот и выигрывает. Сегодня это был «Авангард», с чем я их поздравляю. Готовимся к следующей игре.

— Обычно, когда команды с Дальнего Востока прилетают, хочется задать вопрос по икре, но вам я задам вопрос по игре. Скажите, пожалуйста: почему сегодня не получилось по большинству? Потому что в предыдущих матчах у «Амура» было достаточно хорошее большинство, забивали. А сейчас что со спецбригадами?

— Во-первых, надо отдать должное команде, которая обороняется. У нас да, были моменты. Еще раз повторюсь, что в большинстве, прежде всего, чтобы забивать гол —нужно попадать в ворота. Были моменты у игроков, которые были на завершающем броске и не попадали в ворота. Когда шайба попадает в стекло — голы не засчитываются. Были моменты, неплохо комбинировали в большинстве, но, повторюсь, надо как минимум попадать в створ ворот.

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