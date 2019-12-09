Александр Гулявцев: «Игрокам не хватает мастерства и хладнокровия»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:3).

— Матч отчасти имел принципиальное значение, прежде всего для «Амура», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Борьба за место в плей-офф продолжается. Первый период провели безобразно, хотя не проиграли его по счету. Второй получился отличным в плане комбинирования, создания моментов, но побеждает команда, которая забрасывает больше шайб.

Мы создаем моменты, но не реализуем их. Это большая проблема. Игрокам не хватает мастерства и хладнокровия. Но я не привык обвинять игроков, потому что их уважаю, потому что сам был в их шкуре. Обидно, что проиграли, но жизнь продолжается. «Куньлунь» показал, как нужно играть на пятаке. Североамериканский стиль соперника дает результат.

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