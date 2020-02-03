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Александр Гулявцев: «Хороший матч со стороны нашей команды»

15:35
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Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:0).

— Хороший матч со стороны нашей команды, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — Хотя, скажу так, что мы готовились к матчу, зная, что «Адмирал» вчера провел тяжелый матч. Он затянулся, была серия буллитов.

Во второй половине матча мы были посвежее, использовали свои моменты, забили свои голы на контратаках, что, в принципе, и просили сделать. Хочу ребят поблагодарить за ту работу, что они делают на данный момент. И отдельно болельщиков. Сейчас перерыв. Надеюсь, что он пойдет на еще большую пользу нам.

Дополнительная информация

https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/press-konferenciya-posle-matcha-admiral-amur4

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