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Александр Гулявцев: «Хоккей со стороны хозяев ничем не отличался от того, что был в Хабаровске»

22:05
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Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:2).

— Считаю, что игра сегодня была равная, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Может быть, с небольшим, как с той, так и с другой стороны изобилием моментов, хотя они и были. Думаю, сегодня игра шла до забитого гола. К нашему сожалению, мы не забили ничего.

По игре я ребят упрекнуть не могу. Имели меньшинства восемь минут, ложились под шайбу, молодцы. Ничего страшного, готовимся к следующей игре.

Мы играли уже с «Локомотивом» дома. Сегодняшний хоккей со стороны хозяев ничем не отличался от того, что был в Хабаровске. Не скажу, что сегодняшний матч был энергозатраный. Обе команды не только давили весь матч, но и осторожничали. Мы играли, как играем, никакой установки на другой хоккей не было.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/03/463883.html

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