Александр Гулявцев: «Есть вопросы к отдельным игрокам»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от «Барыса» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Обе команды свои стартовые матчи проиграли, — цитирует официальный сайт «Барыса» Гулявцева. — Поэтому сегодня играли только на победу. Я это видел и в раздевалке, и на лавке, команда горела. Но чтоб выигрывать матчи нужно с первой и до последней минуты быть командой. По одиночке такие матчи не выигрываются. По содержанию игры у меня к команде больших вопросов нет, есть вопросы к отдельным игрокам. Тем не менее, не скажу, что сегодня были грубейшие ошибки. Считаю, что игра была примерно равная. Готовимся к домашней серии.

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