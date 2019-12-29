Александр Гулявцев: «Есть у нас с повреждениями ребята, но они полностью отдаются игре»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:0).

— Последний матч уходящего года был. Не скажу, что отчасти принципиальный, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — Просто обе команды выходили играть на победу. Сегодня эту победу одержали мы. Игра шла до забитого гола. Нам удалось забить в большинстве. Отчасти, может быть, второй гол и случайный, но это гол, и он засчитан.

Ребята пластались сегодня, заблокировали много бросков. Хорошо, надежно сыграл на последнем рубеже Марек. Ребят хочу поблагодарить за ту работу, которую они проделывают в последние матчи. Есть у нас с повреждениями ребята, но, тем не менее, они полностью отдаются игре. Я им благодарен.