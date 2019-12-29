КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Александр Гулявцев: «Есть у нас с повреждениями ребята, но они полностью отдаются игре»

16:03
Теги:

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:0).

— Последний матч уходящего года был. Не скажу, что отчасти принципиальный, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — Просто обе команды выходили играть на победу. Сегодня эту победу одержали мы. Игра шла до забитого гола. Нам удалось забить в большинстве. Отчасти, может быть, второй гол и случайный, но это гол, и он засчитан.

Ребята пластались сегодня, заблокировали много бросков. Хорошо, надежно сыграл на последнем рубеже Марек. Ребят хочу поблагодарить за ту работу, которую они проделывают в последние матчи. Есть у нас с повреждениями ребята, но, тем не менее, они полностью отдаются игре. Я им благодарен.

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/26514/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир