Александр Гулявцев: «Два периода на площадке не было команды «Амур»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:3). Команда отыгралась со счета 0:3.

— Два периода на площадке не было команды «Амур», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Мы проигрывали во всех компонентах: бросках, единоборствах, скорости. Счет 0:3 был заслуженный. В перерыве говорил команде, что игра длится 60 минут. Мы действуем дома, должны порадовать зрителей. Нам нужен был один гол, команды оказалась окрыленной. Еще три положили вдогонку. Это удивительный камбэк, но за это мы и любим хоккей.