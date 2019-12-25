Александр Гулявцев: «Аликин в воротах сыграл как настоящий тигр»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:0).

— Хороший матч в исполнении обеих команд. Я все-таки надеялся, что «Торпедо» в этом выезде свои шайбы уже забросило, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — 12 голов за две игры — это очень много. Я понадеялся на это и, наверное, правильно сделал. «Торпедо» умеет отыгрываться не только со счета 0:2, это команда камбэков. Мы были к этому готовы, старались надежнее работать в обороне и блокировать больше бросков.

Игроки «Амура» большие молодцы, хотя в третьем периоде нам было тяжело. Опять пошли ненужные удаления, у нас без них не бывает. Женька Аликин в воротах сыграл как настоящий тигр.