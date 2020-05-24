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Александр Горшков: «Были предложения из других клубов. Но новый контракт с «Амуром» — привлекательный вариант»

21:39
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Нападающий «Амура» Александр Горшков, который ранее продлил контракт с клубом из Хабаровска, признался, что у него были предложения от других команд.

— Были предложения из других клубов. Но новый контракт с «Амуром» — более привлекательный для меня. Одним из важных аргументов в пользу хабаровской команды стало подписание новых контрактов со всем тренерским штабом, в частности, с главным тренером — Александром Гулявцевым, а также сохранения костяка команды. У нас сложился отличный коллектив. Про атмосферу в команде и говорить не стоит, думаю, многие болельщики это сами чувствовали, — приводит слова Горшкова пресс-служба «Амура».

В сезоне-2019/20 29-летний форвард провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Амур» и набрал 22 (13 + 9) очка.

Дополнительная информация:

https://hcamur.ru/news/item/aleksandr-gorshkov-odnim-iz-vazhnyh-argumentov-v-polzu-habarovskoj-komandy-stalo-podpisanie-novyh-kontraktov-so-vsem-trenerskim-shtabom/

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