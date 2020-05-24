Нападающий «Амура» Александр Горшков, который ранее продлил контракт с клубом из Хабаровска, признался, что у него были предложения от других команд.

— Были предложения из других клубов. Но новый контракт с «Амуром» — более привлекательный для меня. Одним из важных аргументов в пользу хабаровской команды стало подписание новых контрактов со всем тренерским штабом, в частности, с главным тренером — Александром Гулявцевым, а также сохранения костяка команды. У нас сложился отличный коллектив. Про атмосферу в команде и говорить не стоит, думаю, многие болельщики это сами чувствовали, — приводит слова Горшкова пресс-служба «Амура».

В сезоне-2019/20 29-летний форвард провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Амур» и набрал 22 (13 + 9) очка.