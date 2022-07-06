Александр Еременко стал руководителем клубной системы вратарей «Динамо»

Экс-вратарь московского «Динамо» занял должность руководителя клубной системы вратарей, сообщает сайт бело-голубых.

«После 17 сезонов в составе московского «Динамо» Александр Еременко принял решение о завершении спортивной карьеры. Руководство ХК «Динамо» Москва предложило легендарному вратарю продолжить работу на благо родного Клуба, и на это предложение Александр ответил согласием. Перед новым руководителем клубной системы вратарей ставится задача выстроить единую программу подготовки вратарей во всех командах московского «Динамо» начиная от Академии им. А. И. Чернышева, заканчивая командой мастеров», — говорится в заявлении клуба.

Еременко выступал за бело-голубых с 2002 по 2005 год, а также с 2011 по 2022 год.

Вместе с клубом он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013), также он выигрывал трофей в составе «Салавата Юлаева» (2011).