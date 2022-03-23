Александр Еременко: «Скорее всего, я закончу карьеру»

Голкипер «Динамо» Александр Еременко после завершения четвертого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА (3:6) заявил, что склоняется к тому, чтобы завершить карьеру.

«Наверное, наступил тот период, когда пора. Всегда перед собой ставил максимальные задачи несмотря ни на что. Сейчас понимаю, что не справляюсь, где-то не хватает что-то, но желание огромное было сыграть в плей-офф, я выжимал из себя максимум. Скорее всего, я закончу карьеру.

Знаете, от чего я сейчас ухожу. Ухожу от того, что постоянно нахожусь в команде 24 часа, не уделяю время своим родным. Они живут ради меня, но взамен, получается, не отдаю ничего. Я отдаю прежде всего «Динамо» и ребятам. Так что будем двигаться дальше», — заявил Еременко.

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА.

Еременко, которому в апреле исполнится 42 года, провел свой 17-й сезон за «Динамо». Также он играл в чемпионате России за челябинский «Мечел», казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев».

Голкипер — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо», также он становился чемпионом КХЛ в 2011 году с «Салаватом Юлаевым». Кроме того, Еременко — двукратный чемпион мира в составе сборной России (2008, 2009).