Александр Еременко провел 600 матчей за «Динамо»
21:02
Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко провел 600 матчей в стартовом составе в регулярных чемпионатах России. Юбилейной стала игра регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:2). Кроме того, на его счету стало 300 побед в регулярных чемпионатах России.
39-летний является воспитанником бело-голубых.
600 матчей в стартовом составе в регулярных Чемпионатах России.— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) January 7, 2020
300 побед в регулярных Чемпионатах России.
1 — Александр Еременко!#МыДинамо #ДинамоДома pic.twitter.com/jUqyZF44wR
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