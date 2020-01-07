Александр Еременко провел 600 матчей за «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко провел 600 матчей в стартовом составе в регулярных чемпионатах России. Юбилейной стала игра регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:2). Кроме того, на его счету стало 300 побед в регулярных чемпионатах России.

39-летний является воспитанником бело-голубых.