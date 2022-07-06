Александр Еременко: «Суть моей работы будет заключаться в кураторстве тренеров вратарей всей системы «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Александр Еременко прокомментировал переход на должность руководителем клубной системы вратарей бело-голубых.

— Суть моей работы будет заключаться в неком кураторстве тренеров вратарей всей системы, что-то буду ребятам подсказывать. Сейчас выстраиваем вертикаль работы, втягиваемся, смотрим, общаемся и пытаемся направить в правильное русло нашу вратарскую линию.

— Что скажете о нынешнем составе вратарской линии и новом тренере вратарей?

— Пока стараюсь не лезть, потому что хочу понять в каком направлении работает Константин Власов. Тоже самое могу сказать и про тренера вратарей МХЛ Ильдара Давыдова и тренеров нашей Академии. Присматриваюсь, вливаюсь, дальше уже буду подсказывать и стремиться все приводить к консенсусу.

— В последние годы Академия «Динамо» выпустила очень мало вратарей для команды мастеров. Как решать данную проблему?

— Озабоченность данным вопросом есть. Вратарский коллектив в нашей Академии подбирается очень сильный, работа с детьми — непростая. Я думаю, что мы постараемся все вместе смотреть в одну цель, достигать поставленных задач и увеличивать количество мастеровитых ребят конкретно во вратарской линии.

— Что скажешь про обновленную вратарскую бригаду «Динамо»?

— Илья Коновалов и Костя Волков — хорошие ребята. Они слушают, у них есть большая перспектива желание — а это самое главное, — цитирует Еременко сайт «Динамо».