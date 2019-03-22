Александр Еременко: "Последний матч в карьере? Пока я об этом думаю"

Голкипер московского "Динамо" Александр Еременко пока не знает, будет ли продолжать карьеру после этого сезона, сообщает официальный Youtube-канал бело-голубых. 38-летний российский вратарь выступает за клуб с 2011 года.

"Динамо" под руководством главного тренера Владимира Крикунова вышло в плей-офф КХЛ, где уступило во втором раунде Кубка Гагарина ЦСКА (счет в серии: 1-4).

– Думаю, если бы у нас не было бы команды, то мы бы даже в пятерку не вошли бы. Было тяжело, но старались подстраиваться друг под друга. Пришли ребята из других команд. Кто-то что-то выиграл, кто-то – нет. В концовке сплотились и давали результат, который требовался от команды.



Последний матч в карьере? Это ерунда полная. Возможно, в начале сезона меня посещали такие мысли. Болельщики меня всегда поддерживали. Посмотрим, как всё сложится, что будет со здоровьем. Пока я здесь, пока я в "Динамо", пока играю. Если буду нужен, конечно, буду играть. Если скажут "спасибо", скорее всего, закончу. Пока я об этом думаю, – признался Еременко в интервью клубной пресс-службе.

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