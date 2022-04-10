Александр Еременко ответил на вопрос о продолжении карьеры
Голкипер «Динамо» Александр Еременко объяснил, почему ему не объявил об окончательном завершении карьеры.
— Я бы хотел, чтобы карьера так закончилась. Да, некрасиво. Будем честными. Но я бы хотел именно так это сделать. Но есть люди, в том числе из руководства, которые хотели бы меня видеть. Настолько настойчиво, что я даже не ожидал, что так будет. Из-за этого я и сказал, что, наверное, закончу. Не знаю, как дальше сложится, что дальше будет, но пока не могу сказать. Нужно уладить один вопрос.
— Алексей Терещенко сказал, что тебе нужно еще долго играть. Как минимум, до того момента, пока еще один Кубок Гагарина не возьмешь. И еще фраза интересная прозвучала: «Ерема должен закончить тогда, когда младшие вратари смогут его переиграть».
— Видишь, люди смотрят со стороны. Они видят только одну сторону. Леша не знает, что сейчас многое поменялось, все по-другому, а не как было в наши годы, когда мы с ним играли. Да, картинка такая, это приятно слышать, что играешь на уровне. Но через что я прохожу — никто не знает. В этом вся суть. Борьба идет не на льду, не в физике что-то не хватает, а больше ментально, головой. Очень много есть проблем, непонимания, что происходит.
— Как думаешь, позиция руководства относительно тебя связана с тем, что сейчас происходит в мире? Что легионеров может не быть в КХЛ.
— В этом есть правда. По сути, сейчас мало легионеров, которые захотят приехать. В основном малоопытные, с которыми в первую очередь нужно работать с головой, а не с физикой.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|3 - 1
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|10.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|- : -