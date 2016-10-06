Александр Елесин: "Здорово слышать поддержку всей арены, когда дебютируешь в составе команды"

Защитник "Амура" Александр Елесин после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (0:1) подчеркнул, что причиной неудачи, по его мнению, стало отсутствие большого количества бросков по воротам соперника. Кроме того, игрок поблагодарил болельщиков за невероятную поддержку в своем первом матче за хабаровский клуб.

– Мы не сумели реализовать свои моменты, поэтому проиграли, – приводит пресс-служба "Амура" слова Елесина. – Нам где-то не повезло. Были эпизоды, в которых мы не бросали, а пытались разыграть шайбу до верного. Видимо, это и стало ошибкой.

Также отмечу, что я был рад провести первую официальный матч за "Амур". Эти эмоции очень ценны. Здорово слышать поддержку всей арены, когда дебютируешь в составе новой команды.