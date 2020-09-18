Александр Дюков: «Завершение строительства арены «Авангарда» позволит сформировать современный хоккейный кластер»

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков прокомментировал начало активной фазы строительства нового ледового комплекса «Авангарда».

— Газпром нефть" как крупнейший социальный инвестор Омской области продолжает развитие спортивной инфраструктуры региона. Завершение строительства высокотехнологичного и комфортного ледового комплекса позволит сформировать в Омске современный хоккейный кластер, включающий профессиональный клуб, новейшую вместительную арену, детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок, которая на сегодня уже объединяет 35 хоккейных коробок. Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня, — приводит слова Дюкова официальный сайт «Авангарда».

На месте строительства хоккейной «Арены Омск» состоялась закладка капсулы, символизирующей начало активной фазы возведения нового ледового комплекса ХК «Авангард». Работы стартовали в июне 2020 года и к моменту закладки капсулы завершается нулевой цикл строительства — подготовка к созданию фундаментной плиты. Планируется, что постройка новейшего ледового дворца завершит формирование современной хоккейной инфраструктуры в Омске, также включающей академию «Авангард» и сеть открытых школьных ледовых площадок.