Агент Гальченюка: «Не ведем с другими клубами переговоры»
Агент Александр Черных прокомментировал то, что «Амур» назначил Александра Гальченюка тренером по развитию команды.
— То, что Гальченюк-старший стал тренером «Амура», означает, что Алекс Гальченюк останется в клубе?
— Все это никак не связано. Папа Алекса — специалист высокого уровня, и «Амуру» не хватает таких людей. Тренеров на скамейке было трое, стало двое, и объем работы не уменьшился. Алекс сто процентов там, а после окончания сезона может как продлить, так и не продлить контракт, — цитирует «РБ Спорт» Черных.
— Переговоры об уходе из «Амура» до дедлайна уже не ведутся?
— Мы не ведем с другими клубами переговоры, потому что дедлайн уже скоро. Были разные предложения и варианты, но «Амур» дал понять, что не собирается ни менять, ни продавать Алекса. Похожая ситуация у нас была с Евгением Аликиным, но тогда у «Амура» были шансы на плей-офф. Сейчас они тоже есть гипотетически, но будем реалистами, это будет сделать очень тяжело.
30-летний Гальченюк в этом сезоне набрал 24 (14+10) в 38 матчах за «Амур».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|39
|30
|9
|62
|2
|Спартак
|37
|24
|13
|53
|3
|ЦСКА
|36
|22
|14
|51
|4
|Динамо М
|38
|23
|15
|49
|5
|Северсталь
|38
|24
|14
|48
|6
|СКА
|37
|22
|15
|48
|7
|Динамо Мн
|37
|19
|18
|43
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|37
|12
|25
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|38
|24
|14
|52
|2
|Сал. Юлаев
|36
|24
|12
|50
|3
|Ак Барс
|35
|23
|12
|48
|4
|Металлург Мг
|39
|22
|17
|46
|5
|Автомобилист
|36
|20
|16
|44
|6
|Адмирал
|40
|18
|22
|42
|7
|Авангард
|37
|17
|20
|37
|8
|Нефтехимик
|38
|13
|25
|36
|9
|Лада
|35
|14
|21
|33
|10
|Сибирь
|35
|14
|21
|31
|11
|Барыс
|40
|10
|30
|23
|12
|Амур
|38
|8
|30
|20
|25.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|25.12
|17:00
|
Динамо Мн – Ак Барс
|- : -
|25.12
|19:30
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|25.12
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -
|25.12
|19:30
|
Витязь – Динамо М
|- : -