Александр Черных: «Даже не обсуждали переход Самонова и Шабанова в ЦСКА»
Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря «Салавата Юлаева» Александра Самонова, прокомментировал информацию о возможном обмене хоккеиста в ЦСКА перед дедлайном 27 декабря 2023 года.
«Мы решали вопросы по одному из игроков, которые выступает в фарм-клубе ЦСКА — «Звезде», — приводит «РБ Спорт» слова Черных. — Поэтому я был у президента ЦСКА Игоря Вячеславовича Есмантовича как раз тогда, когда появилась эта фейковая новость. Я ему задал вопрос на этот счет, и он ответил: «Мы это даже не обсуждали». Не знаю, кто это запустил, но переход не планировался. Было еще то, что Максим Шабанов может якобы перейти из «Трактора» в ЦСКА. Но об этом тоже даже не говорили».
В этом сезоне 28-летний Самонов одержал 19 побед в 34 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, его процент отраженных бросков — 93,9, а коэффициент надежности — 1,74.
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