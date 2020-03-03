Александр Бурмистров: «Видели матч «Динамо» и «Спартака»? Таким хоккей и должен быть»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ, 1:1 — в серии) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

— Я никак не отреагировал на запрос «Авангарда» в дисциплинарный комитет КХЛ после первого матча. Удивляет, что команды так поступают. Я не специально бросал в судью. Смотрел на лед, был зол на то, что мы пропустили.

Мы играли как в первом периоде прошлого матча. Просто сейчас нам удалось избежать ошибок. Снова пропустили после забитой шайбы. Непозволительно такие ошибки допускать. Мы не в первой раз вытаскиваем матчи, так что для нас игра 6 на 5 — это норма.

В Уфе будем выходить и биться. Возможно, сегодня был переломный момент. Мы выиграли игру, мы на подъеме. Знаем, что «Авангард» провоцирует, поэтому обращали внимание на дисциплину. Будем ли сами провоцировать? Это не хоккейный стиль. Надо играть жестко и все. Видели вчерашний матч «Спартака» и «Динамо»? Таким хоккей и должен быть.

В овертайме сказал Кугрышеву, что он забьет. И он забил. (Игорь Еронко)