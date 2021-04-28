Александр Бурмистров: «В «Ак Барсе» понимают, что перестановки неизбежны»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с новым контрактом. Его действующее соглашение с клубом истекает 30 апреля.

— Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сказал, что в клубе хотят вас оставить. Были переговоры уже? Насколько близки к подписанию контракта?

— Я сказал агенту, чтобы вел диалог, что я хочу остаться в клубе, хочу играть дома. Предложения от других клубов есть, но я надеюсь, что получится с руководством «Ак Барса» договориться.

— По сравнению с прошлым сезоном, когда появилось 3-4 человека, в этом году, судя по всему, будут серьезные изменения. Насколько важно сохранить костяк команды?

— Это очень важно, была хорошая команда, хотелось бы это все сохранить. Но все понимают, что перемены неизбежны.

(Артур Хайруллин)

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