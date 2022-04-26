Александр Бурмистров рассказал о причинах вылета «Ак Барса» в первом раунде плей-офф КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» рассказал о причинах вылета казанцев в первом раунде Кубка Гагарина. «Ак Барс» проиграл «Авангарду» (2-4).

— В чем главная причина того, что «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф?

— Большинство. Мы очень плохо играли в большинстве. Не могу сказать, из-за чего, — креативных игроков было много. Но обострять мы боялись. В большинстве должна шайба ходить, а в итоге мы бегали по зоне. Посмотрите, как «Магнитка» играет в большинстве — все просто, спокойно, никто не боится отдать передачу, сделать подкидку. У нас этого не хватало.

— А с чем это связано?

— В сезоне пробовали и проще играть, не получалось. Сложно объяснить.

— Но ведь ближе к концу сезона в клуб специально для усиления игры в большинстве пришел Майк Пелино. Ничего не изменилось?

— Не могу сказать, что многое поменялось с его появлением. Примерно все то же самое, что и Юрьич (Игорь Горбенко. — Прим. «СЭ») говорил. Просто при Пелино мы начали больше тренировать этот компонент, разбирали чаще. На тренировки подключались молодые ребята из «Ирбиса», чтобы оборонялись просто. Начали больше работать, где-то недоработали.