Александр Бурмистров: «Хотел продолжить играть за «Спартак»
Обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира-2014 Александр Бурмистров в интервью «СЭ» рассказал о поисках новой команды. В минувшем сезоне он выступал за «Спартак».
— Насколько вы удивлены тому, что до сих пор находитесь без команды?
— На самом деле я очень удивлен тому, сколько игроков до сих пор не подписали контракты на следующий сезон. Когда смотришь на список, кажется, можно собрать команду из свободных агентов и в топ-5 зайти. Не сказал бы, что сильно переживаю из-за этого. Просто я еще не был в такой ситуации, пока не знаю, как себя вести.
— Хотелось ли вам продолжить играть за «Спартак»?
— Да. И руководство знало об этом.
— Был ли интерес со стороны «Витязя»?
— Да. Я ждал решение «Спартака». Потом агент звонил и сказал, что вариант с «Витязем» отпал.
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