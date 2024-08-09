Бурмистров о возвращении Кузнецова в КХЛ: «Большой плюс для лиги, на него пойдет народ»

Обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира-2014 Александр Бурмистров в интервью «СЭ» прокомментировал возвращение в КХЛ Евгения Кузнецова, подписавшего четырехлетний контракт со СКА.

— Что думаете по поводу перехода Евгения Кузнецова в СКА?

— Не знаю, что у него в голове. Может быть, хочет что-то поменять. Это большой плюс для нашей лиги, на такого мастера пойдет народ.