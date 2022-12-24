Александр Бурмистров: «Было понятно, что я не останусь в «Ак Барсе»

Новичок «Магнитки» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» прокомментировал переход в магнитогорский клуб из «Ак Барса».

— Тяжело ли морально дался переход?

— Тяжело, что ждать пришлось долго. Целый месяц. Было понятно, что я не останусь в «Ак Барсе».

— Когда это стало понятно?

— Дней через пять (после конфликта с Олегом Знарком — прим. «СЭ»).

Форвард перешел в магнитогорский клуб из «Ак Барса», где зарабатывал 40 миллионов рублей за сезон.