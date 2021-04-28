Александр Бурмистров о финале Кубка Гагарина: «Болею персонально за своего друга Сергеева»
15:42
Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» рассказал о том, за кого переживает в финале Кубка Гагарина.
«Авангард» пока ведет в финальной серии с ЦСКА со счетом 3-2. Сегодня, 28 апреля — шестой матч.
— Я болею персонального за моего друга Артема Сергеева, он играет в ЦСКА, еще не выигрывал кубок, я за него переживаю. Хочу, чтобы он выиграл.
— «Авангард» выиграл первый матч в финале. Думали, что вы должны быть на их месте?
— Первую игру тяжело было смотреть. По первому периоду я думал, что серия будет 4 — 0 в пользу ЦСКА.
В текущем сезоне 29-летний Бурмистров провел 56 матчей за казанцев и набрал 19 (6+13) очков.
(Артур Хайруллин)
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