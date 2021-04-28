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Александр Бурмистров о финале Кубка Гагарина: «Болею персонально за своего друга Сергеева»

15:42
Александр Бурмистров. Фото ХК «Ак Барс»
Александр Бурмистров. Фото ХК «Ак Барс»
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Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» рассказал о том, за кого переживает в финале Кубка Гагарина.

«Авангард» пока ведет в финальной серии с ЦСКА со счетом 3-2. Сегодня, 28 апреля — шестой матч.

— Я болею персонального за моего друга Артема Сергеева, он играет в ЦСКА, еще не выигрывал кубок, я за него переживаю. Хочу, чтобы он выиграл.

— «Авангард» выиграл первый матч в финале. Думали, что вы должны быть на их месте?

— Первую игру тяжело было смотреть. По первому периоду я думал, что серия будет 4 — 0 в пользу ЦСКА.

В текущем сезоне 29-летний Бурмистров провел 56 матчей за казанцев и набрал 19 (6+13) очков.

(Артур Хайруллин)

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры