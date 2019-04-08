Александр Бурмистров: "Любое поражение тяжелое, особенно когда оставался один шаг до финала"

Нападающий "Салавата Юлаева" Александр Бурмистров прокомментировал поражение от "Авангарда" в финале Восточной конференции Кубка Гагарина. В шестом матче омичи выиграли 1:0, забросив единственную шайбу в третьем овертайме, и пробились в финал плей-офф.

- Тяжелая серия, нечего даже говорить, - цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Бурмистрова. - Такая игра была шестая, столько овертаймов, столько периодов… Сейчас просто какое-то опустошение.

- Что делали в перерывах? Как готовились?

- Ели, лежали, что только не делали. Пытались как-то набрать форму, отдохнуть.

- Насколько тяжело эмоционально переживаете это поражение?

- Любое поражение тяжелое, а особенно такое, когда оставался один шаг до финала. Они сыграли где-то лучше и достойно победили.