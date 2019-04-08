22:40 8 апреля | Хоккей — КХЛ

Александр Бурмистров: "Любое поражение тяжелое, особенно когда оставался один шаг до финала"

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Нападающий "Салавата Юлаева" Александр Бурмистров прокомментировал поражение от "Авангарда" в финале Восточной конференции Кубка Гагарина. В шестом матче омичи выиграли 1:0, забросив единственную шайбу в третьем овертайме, и пробились в финал плей-офф.

- Тяжелая серия, нечего даже говорить, - цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Бурмистрова. - Такая игра была шестая, столько овертаймов, столько периодов… Сейчас просто какое-то опустошение. 

- Что делали в перерывах? Как готовились? 

- Ели, лежали, что только не делали. Пытались как-то набрать форму, отдохнуть. 

- Насколько тяжело эмоционально переживаете это поражение?

- Любое поражение тяжелое, а особенно такое, когда оставался один шаг до финала. Они сыграли где-то лучше и достойно победили.

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Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/aleksandr-burmistrov-tyazhyolaya-seriya-nechego-dazhe-govorit/

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