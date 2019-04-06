Александр Бурмистров: "Если бы у "Салавата" был мандраж, то сезон бы для нас уже закончился"

Нападающий "Салавата" Александр Бурмистров, забросивший свою первую шайбу в нынешнем плей-офф в победном матче финальной серии Восточной конференции КХЛ с "Авангардом" (3:2 ОТ), рассказал о том, как ему это удалось сделать.

- Вы прихрамываете, что с ногой?

- Все нормально. Это плей-офф.

- Что было хитрого в вашем голевом броске?

- Ничего хитрого. Просто я с Бобковым с 15 лет два года проживал в одной комнате. Так что знаю куда ему бросать.

- Первый гол в нынешнем плей-офф и такой важный.

- Пора уже. Во-первых, пора нашему звену забивать. В плей-офф определенная польза от нас есть. Но надо и шайбы забрасывать. Мы сами от себя этого требуем.

- Перед вашим голом на скамейке в последний момент решили вместо другой тройки выпустить именно ваше звено. Правда?

- Мы пытаемся что-то придумывать. На скамейке наш тренер делает свою работу. Какие-то плоды есть.

- Бобков выглядит менее уверенно, чем Метсола. Стараетесь использовать этот фактор?

- Я бы так не сказал. Оба вратаря хорошо играют. За счет их действий наша серия смотрится очень прилично.

- Сильно не хватает Панина?

- Конечно. Всех травмированных игроков нам не хватает.

- "Салават" провел два совершенно разных матча в Уфе. Каких ошибок надо избежать в следущей игре?

- Посидим, посмотрим видео и решим, как будем играть дальше.

- Знаете, что в истории КХЛ было всего четыре случая, когда команда выигрывала серию, уступая 1-3?

- Нет, об этом мы не читали. Знаем, что в НХЛ команды в таких ситуациях отыгрывались. Нам есть куда стремиться.

- Не было мандража перед игрой, ведь у "Салавата" нет права на ошибку?

- Если бы он был, то сезон для нас мог бы и закончиться.

- На два ведущих звена вашей команды выпала большая нагрузка. Сколько осталось сил?

- Люди из другой раздевалки находятся с нами в одинаковых условиях. (Алексей Шевченко)

Счет в серии составляет 3-2 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 8 апреля в Уфе.

Все о КХЛ - здесь