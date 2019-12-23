Александр Бурмистров: «Было бы супер, если бы в КХЛ появился клуб из Швейцарии»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров поделился ожиданиями от встречи с «Ак Барсом» в швейцарском Давосе в рамках KHL World Games. Отметим, что уфимцы после этого матча остаются в городе, поскольку примут участие в Кубке Шпенглера.

— Город супер. Праздничное настроение. Здесь все дает понять, что Новый год скоро. Надеюсь, что в матче это поможет. Ребята все улыбаются в раздевалке, и это главное. Мы сюда с семьями приехали сразу, у нас ведь Кубок Шпенглера еще впереди. Родственники будут на трибунах, и неудобно перед ними плохо играть.

На высокогорье смотрю положительно. Лыжники проводят сборы как раз в высокогорье, чтобы затем уже лучше себя чувствовать. Надеюсь, и мы себя будем лучше чувствовать после Давоса.

Я играл в Давосе, когда мне было лет 10-12. Здесь классная атмосфера. Было бы супер, если бы в КХЛ появился клуб из Швейцарии.

Надеюсь, что 1:0 у нас с «Ак Барсом» не будет. Или 0:0 и буллиты. И в этом сезоне плохих зеленых дерби не было. Шесть дерби в сезоне? Ну и хорошо. Это лучше, чем много играть против «Амура», «Адмирала» и «Куньлуня».

Кубок Шпенглера — самый старый международный турнир, турнир с историей. Хочется его выиграть. Хочется насладиться атмосферой, находясь тут с семьей. Для нас будет полезно в нем сыграть. (Игорь Еронко)