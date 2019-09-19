Александр Бурмистров: «Авангард» удачно сыграл в большинстве»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров отметил неплохую игру команды, несмотря на поражение в матче с «Авангардом» (5:2).

— Считаю, что мы играли неплохо. Пропустили непонятные первую и четвертую шайбу, — цитирует Бурмистрова официальный сайт КХЛ. — В третьем периоде от нас требовали лезть на ворота и забивать. Мы та команда, которая привыкла выходить на третий период уступая в счете, и мы знаем что делать, но, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты. «Авангард» удачно сыграл в большинстве. Все наши ребята бились сегодня

? Соперник играл в другой хоккей нежели в плей-офф?

? У меня сегодня было ощущение, как будто мы вернулись обратно в плей-офф, и была та же самая игра: очень много силовых приёмов и сильный накал борьбы.

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