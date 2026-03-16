Беляев — о поражении от «Динамо»: «Хороший урок для нас»

Нападающий «Спартака» Александр Беляев прокомментировал «СЭ» домашнее поражение от московского «Динамо» (3:4 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Насколько обидно, что упустили победу в матче, в котором имели много шансов?

— Неприятно, конечно, но это хоккей. Сегодня удача повернулась к ним лицом. Мы хорошо играли и доминировали. Только в третьем периоде растеряли преимущество. Надо было реализовать свои моменты.

— Почему в третьем периоде упустили нить игры?

— В команде соперника тоже есть ребята хорошего уровня, поэтому не стоит удивляться. Им много не нужно, они воспользовались одной нашей ошибкой. Это поражение — хороший урок для нас.

— Плохая реализация большинства сегодня связана с тем, что не удавалось заходить в чужую зону с контролем?

— В этом есть заслуга соперника. «Динамо» здорово играло в меньшинстве. Хороший повод для нас отработать этот компонент перед плей-офф.



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