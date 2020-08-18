Александр Барахтин: «На контакт вышел ассистент генменеджера «Авангарда» Игорь Еронко»

17-летний нападающий Александр Барахтин рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в системе «Авангарда».

— Когда сезон остановили из-за пандемии, глава нашей организации принял решение отправить всех по домам, а обучение продолжить онлайн, поэтому выпускной класс все ребята закончили дистанционно — этим я и занимался на карантине, — цитирует игрока сайт омичей. — Были и другие проблемы: у меня закончились американская и канадская визы, так что я уже не мог продолжать карьеру за океаном — и именно в этот момент со мной на контакт вышел ассистент генменеджера «Авангарда» Игорь Еронко. Он дал понять, что в Омске молодежи уделяется особое внимание, что система будет заточена на развитие игроков и их попадание в основу, так что «Авангард» стал для меня лучшим вариантом продолжения карьеры. У меня были и другие предложения, но посмотрел, что тут новая Академия, инфраструктура, новая система, перспективная команда по составу, прекрасные тренеры — «Авангард» оказался предпочтительнее других клубов по всем пунктам, это одна из лучших организаций в нашей стране.

До начала сборов в Омске мне надо было обязательно поддерживать свою форму, благо, возможности были. Соорудил себе бросковую зону из старых листов от боулинга: у меня мама работает директором в боулинге, так что я взял старые ненужные дорожки, постелил во дворе, поставил ворота — и у меня получился неплохой тренажер. А еще мой отец с детства прививал мне любовь к спорту, не только к хоккею, поэтому дома полно свободных весов, много разных тренажеров, штанг, дисков — все это помогало оставаться в форме. Когда я учился в Канаде, уделял очень много времени изучению методик построения тела, составления тренировочных планов и особенностей диеты спортсменов. Во время самоизоляции эти знания и навыки пригодились — нашел себе применение в качестве персонального тренера, но работал не только со взрослыми: устроил на заднем дворе лагерь для маленьких хоккеистов. Ко мне каждый день приезжало несколько молодых ребят, и я устраивал им тренировки — так и сам оставался в форме, и помогал маленьким хоккеистам улучшить свои навыки, и поддерживал свою семью во время кризиса.