Александр Барабанов: «У СКА пропала уверенность»

Нападающий СКА Александр Барабанов прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Забить голы не можем. Моментов много, все штанги обстучали, но не забиваем, хотя возим соперника. Просто не можем забить, и большинство не идет. Я хорошо себя чувствую в первом звене, моменты есть, только голов не хватает.

У нас пропала уверенность. Шаткое состояние, когда проигрываешь. Надо как-то выходить из этой ситуации, вроде бы разговариваем, работаем, но чего-то не хватает. Нет ответа на вопрос, как вернуть себе эту уверенность. (Игорь Еронко)

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