Александр Барабанов о победе над ЦСКА: "Гора с плеч упала"

Нападающий СКА Александр Барабанов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1 ОТ) в третьем матче финала Западной конференции. Счет в серии 2-1 в пользу московской команды.

– После моей шайбы команде стало полегче. До этого только один гол в матчах с ЦСКА забивали, хорошо, что в этот раз забили второй и выполнили свою работу. Мне главное, чтобы команда выигрывала. Если выиграла, значит, мне комфортно в своей тройке.

Здорово, что победили, гора с плеч упала. Столько матчей не могли у ЦСКА выиграть. Задание играть более осторожно в связи с такой ситуацией не было, просто старались избежать ошибок. Играли строго по заданию. Надо исключать такие ошибки, как пропуск гола за секунду до конца периода. Дай бог, чтобы Прохоркин и дальше был нашим джокером.​ (Егор Бычков)