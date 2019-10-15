Александр Ардашев: «В концовке нужно было довести игру хотя бы до ничейного результата»

Исполняющий главного тренера «Локомотива» Александр Ардашев подвел итог встречи с «Амуром» (1:2).

— К сожалению, сегодня наша команда вновь провалила первый период, -цитирует тренера официальный сайт КХЛ. - Вышли неподготовленные, пропустили быструю шайбу. Во втором периоде выровняли игру, с одной шайбой трудно выиграть. В концовке нужно было довести игру хотя бы до ничейного результата допустили ошибку и проиграли.

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