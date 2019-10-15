КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Александр Ардашев: «В концовке нужно было довести игру хотя бы до ничейного результата»

17:08
Теги:

Исполняющий главного тренера «Локомотива» Александр Ардашев подвел итог встречи с «Амуром» (1:2).

—  К сожалению, сегодня наша команда вновь провалила первый период, -цитирует тренера официальный сайт КХЛ. - Вышли неподготовленные, пропустили быструю шайбу. Во втором периоде выровняли игру, с одной шайбой трудно выиграть. В концовке нужно было довести игру хотя бы до ничейного результата допустили ошибку и проиграли.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/10/15/457889.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир