Александр Ардашев: «У «Локомотива» есть потенциал»

Исполняющий обязанности главного тренер «Локомотива» Александр Ардашев подвел итоги встречи с «Металлургом» (3:5). Ярославцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.

— Наша команда провалила первый период, что стало для нас неожиданностью, потому что готовились к этому матчу очень серьезно, — цитирует официальный сайт «Металлурга» Ардашева. — Невынужденное удаление, после которого пропустили гол. Очень тяжело играть в гостях, когда пропускаешь первым, тем более, против такой опытной команды как «Металлург». Во втором и третьем периодах нам удалось немного добавить, мы перекроили звенья. Забросили свои голы, но реализация большинства у «Металлурга» сегодня была на высочайшем уровне. Два большинства — два гола. Из позитивный вещей: я вижу, что у нас есть потенциал. Верю в то, что команда заиграет в ближайшее время. Хозяев поздравляю с победой.

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