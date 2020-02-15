Александр Андриевский: «Всему виной «Барыс», который был быстрее «Сочи», активнее»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский после поражения от «Барыса» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи. Игра прошла в Нур-Султане.

— Не самая лучшая наша игра была по содержанию, — приводит слова Андриевского пресс-служба «Сочи». — Наверное, всему виной «Барыс», который был быстрее нас, активнее. Это чувствовалось после второго забитого гола во втором периоде, там у них еще ближняя лавка была. Ребятам все равно большое спасибо за то, что, проигрывая 0:2, смогли сравнять счет, достать из себя силы, чтобы открылось второе дыхание. К сожалению, не хватило нам немножко выдержки — третий гол пропустили. Что ж, будем готовиться к следующим играм. Шансы у нас есть зацепиться, поэтому будем бороться.