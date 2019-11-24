Александр Андриевский: «В овертайме «Сочи» не повезло»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский после поражения от рижского «Динамо» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

— Зрителям большое спасибо, сегодня их пришло как никогда много, — приводит слова Андриевского пресс-служба «Сочи». — Сегодня в Сочи День города, хотели порадовать болельщиков победой, но, к сожалению, сами себе создали проблемы. Имею ввиду, что два гола мы пропустили необязательных при игре «три на пять». Когда играешь вчетвером, то надо быть более аккуратным — такие шансы нельзя давать соперникам. В остальном соглашусь с коллегой, что была более или менее равная игра. В третьем периоде у нас было преимущество, но за преимущество очков не дают, надо забивать голы. С этим у нас пока не очень хорошо обстоят дела. Есть над чем работать.

Во-первых, «динамовцы» в третьем периоде сыграли, скажем так, в откат и уже больше старались сохранить счет. Понимаете, узкая площадка и когда четыре человека встречается в средней зоне — очень тяжело она проходится. Мы не терпели, играли по матчу. Просто так получилось. К сожалению, в овертайме нам не повезло. Мы допустили ошибку, которая решила сегодня исход встречи.

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