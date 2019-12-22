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Александр Андриевский: «У нас все три вратаря равны»

20:44
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Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:3).

— Думаю, что игра болельщикам понравилась, было много борьбы и моментов у ворот. В первом периоде мы уступили в командной скорости, были проблемы с выходом из зоны. Второй и третий период можем занести в актив. Второй гол надломил немного, но ничего. Будем двигаться дальше.

— После поражения от «Спартака» был ли дополнительный разговор?

— Естественно.

— Кто сейчас первый номер из вратарей?

— У нас все три вратаря равны.

Дополнительная информация

https://www.dynamo.ru/news/96141-sever_sil_nee

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