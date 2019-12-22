Александр Андриевский: «У нас все три вратаря равны»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:3).

— Думаю, что игра болельщикам понравилась, было много борьбы и моментов у ворот. В первом периоде мы уступили в командной скорости, были проблемы с выходом из зоны. Второй и третий период можем занести в актив. Второй гол надломил немного, но ничего. Будем двигаться дальше.

— После поражения от «Спартака» был ли дополнительный разговор?

— Естественно.

— Кто сейчас первый номер из вратарей?

— У нас все три вратаря равны.