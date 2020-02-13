Александр Андриевский: «Стремваллем интересуются в НХЛ? Мы об этом не разговаривали»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2 Б).

— Считаю, что хорошая игра получилась, напряженная. Обе команды борются за плей-офф, только у нас ситуация немножко другая, чем у «Сибири», — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — Наверное, отсюда это волнение передается на игру, особенно на начало. Вроде бы начали первые смены неплохо, но, пропустив гол, долго вкатывались. Со второго периода владели инициативой. Здорово, что сумели отыграться. Ребята до конца верили в это, отдали много сил, за что им спасибо большое. По буллитам — повезло или не повезло, не будем говорить об этом. Мы завоевали два очка — это самое главное для нас на данный момент. Готовимся к следующей игре.

— С какими эмоциями вы в Новосибирск приехали?

— С отличными.

— Сейчас идут активно слухи, что Стремваллем интересуются в НХЛ. На нем это как-то сказывается?

— Мы об этом не разговаривали. Много кем интересуются, а раз интересуются, то он должен думать об этом. На игре это не отражается. Он выходит и отрабатывает по полной программе.