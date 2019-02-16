Александр Андриевский: "Сибирь" будет бороться до конца"

Главный тренер "Сибири" Александр Андриевский после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (3:5) отметил: его команда провалила второй период, в котором новосибирцы уступили со счетом 1:3.

"Сибирь" (56 очков, 60 матчей) занимает девятую строчку в Восточной конференции, на восьмом месте – "Трактор" (56 очков, 59 матчей).

– Хочу поздравить с победой "Торпедо" и лично Дэвида (Немировски): это его первый год, тяжелый год. Что касается игры, сегодня мы провалили второй период, наделали кучу ошибок, – приводит официальный сайт "Торпедо" слова Андриевского. – В третьем периоде пытались что-то исправить, но и времени не хватило, и сил уже было маловато. Спасибо "Северстали" и Андрею Разину, что они оставляют нас в гонке (за путевку в плей-офф. – Прим. "СЭ"). Математические шансы еще есть, будем бороться до конца.