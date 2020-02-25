Александр Андриевский: «Сейчас сгоряча особо и говорить нечего»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:3). После этого поражения сочинцы лишились шансов на попадание в плей-офф Кубка Гагарина.

— Мы прекрасно понимали, что нам надо выигрывать «кровь из носу» эту игру, когда еще не знали результат встречи «Торпедо» и «Йокерита», — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — Может перегорели, но мы так плохо начали, что в первые пять минут на льду была одна команда — «Северсталь». Два забили, еще один гол не засчитали: игра шла в одни ворота. Потом ребята успокоились, молодцы, перестроились, и гол забили, 1:3 проигрывали, затем еще один отквитали, и моменты были. К сожалению, не срослось, но, наверное, все к этому шло. Сейчас сгоряча особо и говорить нечего. «Северсталь» с победой, на мажорной ноте закончили сезон.