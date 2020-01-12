Александр Андриевский: «Рады двум очкам, они нам сейчас нужны как воздух»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский после победы над «Трактором» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

«На мой взгляд, эмоциональная была игра, — приводит слова Андриевского пресс-служба КХЛ. — В первых двух периодах выплеснули очень много эмоций, поэтому третий прошел уже спокойно. Верили в победу до конца и хорошо, что дважды смогли отыграться. Рады двум очкам, они нам сейчас нужны как воздух».