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Александр Андриевский: «Рады двум очкам, они нам сейчас нужны как воздух»

12 января 2020, 23:56
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Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский после победы над «Трактором» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

«На мой взгляд, эмоциональная была игра, — приводит слова Андриевского пресс-служба КХЛ. — В первых двух периодах выплеснули очень много эмоций, поэтому третий прошел уже спокойно. Верили в победу до конца и хорошо, что дважды смогли отыграться. Рады двум очкам, они нам сейчас нужны как воздух».

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/12/464437.html

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