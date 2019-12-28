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Александр Андриевский: «Положа руку на сердце, «Йокерит» владел инициативой»

21:14
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Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (4:3 Б).

— Безусловно, рады победе, двум очкам, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи». — Что касается игры, то, как говорится, положа руку на сердце, сегодня «Йокерит» владел инициативой, особенно в первых двух периодах. Что понравилось — характер команды. Мы выдержали этот удар и, считаю, что провели третий период на равных: атаки шли туда и сюда. Верили, что можем сравнять счет и очень здорово, что нам повезло забить гол в овертайме.

Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-Jokerit-Press-konferencija-9536

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