Александр Андриевский: «Положа руку на сердце, «Йокерит» владел инициативой»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (4:3 Б).

— Безусловно, рады победе, двум очкам, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи». — Что касается игры, то, как говорится, положа руку на сердце, сегодня «Йокерит» владел инициативой, особенно в первых двух периодах. Что понравилось — характер команды. Мы выдержали этот удар и, считаю, что провели третий период на равных: атаки шли туда и сюда. Верили, что можем сравнять счет и очень здорово, что нам повезло забить гол в овертайме.