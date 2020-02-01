Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:4).

— На мой взгляд, что игра зрителям понравилась — было девять голов, — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — Понятно, что это головная боль для тренеров, есть ошибки в обороне. Но, опять же, это палка о двух концах, но раз зрителям нравится, может на самом деле играть в такой хоккей?

Игра была важна для нас — важные два очка перед паузой. Мы остаемся в борьбе за плей-офф — это самое главное. Сейчас надо немножко отдохнуть, переосмыслить все и подготовиться к заключительным играм в «регулярке». Ребятам огромное спасибо за то, что верили до конца. Вытянули очень тяжелую игру, которая очень тяжело складывалась — два раза отыгрывались с двух шайб. Поэтому ребятам большое спасибо за выдержку и самоотдачу.