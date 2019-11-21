Александр Андриевский: «Очень плохо начали игру»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский после победы над «Северсталью» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

— Мы очень плохо начали игру, — приводит слова Андриевского пресс-служба «Сочи». — С чем это связано пока сказать не могу, но был очень плохой первый период. Хорошо, что все так закончилось. Мы пропустили два гола, соперник полностью доминировал на льду. Хорошо, что, опять же, была сирена, у нас было время отдохнуть, поговорить в раздевалке. Ребята молодцы, что перестроились, игра очень непросто складывалась, тяжело. Удаления, конечно, сегодня сыграли большую роль. Мы забили гол наконец-то в большинстве, он перевернул всю игру. И второй в большинстве тоже перевернул в нашу пользу. Рады, что забили четыре гола, но на этом все — это уже история. Нужно готовиться к следующим играм.

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