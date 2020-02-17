Александр Андриевский: «Обидно проигрывать такие матчи»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:2).

— Обидно проигрывать такие матчи. Причем такое не очень нужное удаление получили, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи». — Если брать всю игру коротко, то в первом периоде у «Салавата Юлаева» было преимущество — они были мобильнее, быстрее нас, здорово, что не пропустили. Второй период сыграли намного лучше, а в третьем игра шла до гола, к сожалению, не мы его забили. Ребятам все равно в раздевалке сказал спасибо за самоотдачу, за то, что играли несмотря ни на что. Было нелегко, но бывают такие матчи, что у нас были моменты, не забили и так получилось, что проиграли. Нос мы не вешаем, готовимся дальше.